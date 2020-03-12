Зуев: несмотря на результаты, болельщики всё равно поддерживают «Рубин»

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Зуев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».
«Конечно, эмоциональное состояние первые два дня после матча с «Крыльями» было не очень. Но смысла об этом думать уже нет, это прошло, нужно забыть и думать о следующей встрече. Сейчас каждая игра важная. Все понимают, какое у команды турнирное положение. Надеюсь, это временные трудности, которые мы исправим. Приятно, что, несмотря на результаты, болельщики нас всё равно поддерживают.
Удачная серия «Арсенала» на своём поле в матчах с «Рубином»? Это всего лишь статистика. Не стоит на этом зацикливаться. Нужно выходить и играть в свою игру», — приводит слова Зуева пресс-служба клуба.
Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится 14 марта.
- 12 марта 2020
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