Футболисты «Ганновер-96» помещены в карантин из-за двух случаев заражения коронавирусом
Все футболисты «Ганновера» отправлены на домашний карантин после обнаружения заболевания у двух игроков команды в результате заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Die Welt.
Сначала заболел защитник «Ганновера» Тимо Хюберс. Через несколько дней заболел его одноклубник, защитник Яннес Хорн. В связи с этим остальные игроки проведут 14 дней в карантине. Руководство «Ганновера» попросило руководство второй Бундеслиги перенести матчи с дрезденским «Динамо» и «Оснабрюком».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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