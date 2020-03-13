Главный тренер «Арсенала» Артета сдал положительный тест на коронавирус

37-летний испанский главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Персонал «Арсенала», недавно имевший тесный контакт с Микелем, теперь будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными руководящими принципами мирового здравоохранения. На самокарантин отправится значительная часть персонала тренировочной базы «пушкарей».
«Здоровье наших людей и широкой общественности является нашим приоритетом, и именно на этом мы сосредоточены. Мы думаем о Микеле, который разочарован, но пребывает в хорошем настроении. Мы ведём активный диалог со всеми соответствующими людьми, чтобы должным образом справиться с этой ситуацией, и мы надеемся вернуться к тренировкам и играм, как только позволит медицинская консультация », — сказал исполнительный директор «Арсенала» Винай Венкатешам.
Сам Артета также прокомментировал данную ситуацию: ««Это действительно разочаровывает, я сдал тест после плохого самочувствия. Я вернусь к работе, как только мне позволят».
Микель Артета был назначен на пост главного тренера в ходе сезона. Это случилось после того, как «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
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