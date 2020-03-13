АПЛ проведёт экстренное совещание после обнаружения коронавируса у Артеты

Руководство английской Премьер-лиги утром 13 марта проведёт экстренное совещание с клубами, которое будет посвящено обсуждению ситуации с дальнейшим проведением матчей, после того как главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте лиги.

Лига отказывалась комментировать ситуацию до проведения заседания с клубами.



Ранее The Times информировал, что кабинет министров Англии готов принять решение доиграть сезон английской Премьер-лиги, но без болельщиков на трибунах.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса