Тедеско: Умяров и Шюррле не сыграют с «Оренбургом». Ещё пара футболистов простудились

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о готовности команды к предстоящему матчу 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится завтра, 14 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало – в 14:00 мск.



«Ситуация у нас такая же, как перед «Краснодаром». Умяров и Шюррле не сыграют с «Оренбургом». В остальном всё в порядке, но сегодня мы посмотрим, как состояние других игроков – пара футболистов у нас простудились.



Сложно сказать, когда вернутся Умяров и Шюррле. Наиль, надеемся, вернётся в строй в ближайшее время, но мы хотим избежать рисков. У Шюррле проблемы с голеностопом, но по срокам ничего определённого сказать не могу.



После прошлого матча мы проанализировали игру, поняли, что мы действительно играли здорово, агрессивно и смело, у нас были моменты. Поражение нас сильно огорчило, но времени на подготовку мало – так что долго грустить о поражении не приходится. Все мысли сейчас об «Оренбурге», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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