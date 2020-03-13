В новом контракте Головина нет пункта об отступных

Как стало известно «Чемпионату», новый контракт российского полузащитника «Монако» Александра Головина не включает пункт об отступных. Соглашение, действующее до 30 июня 2024 года, подписано на улучшенных условиях.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн. Прежний договор 23-летнего футболиста с монегасками был рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1. Россиянин записал в актив 3 мяча и 4 результативные передачи. В остальных турнирнах (Кубок Франции, Кубок французской лиги) Головин помог «Монако» в 5 встречах.

«Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.