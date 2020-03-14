Новиков: «Динамо» недовольно счётом матча с «Ахматом». Должны были выиграть крупнее

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарий после выездной встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:2).

«Хороший, напряженный матч. Мы довольны результатом, довольны победой, но не довольны счётом. Думаю, мы должны были выиграть крупнее.

Нам не хватило завершающего удара и завершающего паса в некоторых моментах. Мы не могли выиграть в Грозном восемь лет, это большой срок. Здесь тяжело играть, «Ахмат» достаточно классная команда, которая обладает хорошими игроками», — приводит слова Новикова пресс-служба «Ахмата» на странице клуба во «ВКонтакте».

«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром» (22 марта, 19:00 мск).