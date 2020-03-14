Роналдиньо забил 5 голов и сделал 6 передач в финале тюремного турнира в Парагвае. Фото

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Бразилии Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по футболу в Парагвае, сообщает Globo Esporte.
В решающем матче турнира команда, за которую играл Роналдиньо, одержала победу над своим соперником со счётом 11:2. Легендарный бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
В качестве победы команда Роналдиньо получат 16-килограммового поросёнка.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.
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