«ПСЖ» заинтересован в приобретении игроков «Наполи» и «Ювентуса» Кулибали и Пьянича

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения 28-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали и 29-летнего боснийского полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщает итальянский журналист Николо Шира в «Твиттере».
По информации источника, между спортивным директором «ПСЖ» Леонардо и агентом игроков Фали Рамадани уже состоялись первые контакты на предмет перехода игроков.
По версии Transfermarktd.de Кулибали оценивается в € 70 млн, а Пьянич – в € 65 млн. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2023 года.
В текущем сезоне Кулибали принял участие в 21 матче за «Наполи» и в 6 встречах помог команде отыграть на ноль. Пьянич сыграл в 32 матчах нынешнего сезона, отметившись 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
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