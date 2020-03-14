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«ПСЖ» заинтересован в приобретении игроков «Наполи» и «Ювентуса» Кулибали и Пьянича

«ПСЖ» заинтересован в приобретении игроков «Наполи» и «Ювентуса» Кулибали и Пьянича
Футбол / Франция 0

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения 28-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали и 29-летнего боснийского полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщает итальянский журналист Николо Шира в «Твиттере».

По информации источника, между спортивным директором «ПСЖ» Леонардо и агентом игроков Фали Рамадани уже состоялись первые контакты на предмет перехода игроков.

По версии Transfermarktd.de Кулибали оценивается в € 70 млн, а Пьянич – в € 65 млн. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2023 года.

В текущем сезоне Кулибали принял участие в 21 матче за «Наполи» и в 6 встречах помог команде отыграть на ноль. Пьянич сыграл в 32 матчах нынешнего сезона, отметившись 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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