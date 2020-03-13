Кавани — единственный из «ПСЖ», кто не насмехался над Холандом после матча с «Боруссией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани стал единственным футболистом, который не поддержал троллинг со стороны одноклубников в адрес нападающего «Борусии» Эрлинга Холанда.

Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий «ПСЖ» Неймар отпраздновал гол в ворота «шлемей», демонстративно приняв позу медитации, которой Холанд обычно отмечает забитые мячи. После финального свистка то же самое сделали почти все игроки «ПСЖ». Позже появилось видео из раздевалки парижского клуба, где насмешки футболистов над Холандом не прекратились. Кавани – единственный, кто не присутствовал на этом видео и фотографиях игроков «ПСЖ» в позе медитации, сделанных после игры.

Причиной троллинга Холанда стал пост норвежца в социальной сети, опубликованный перед игрой. Холанд разместил в Snapchat фотографию и подписал: «Париж – мой город, а не ваш».

В ответном матче «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0. Первая игра в Дортмунде завершилась победой «шмелей» со счётом 2:1. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

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