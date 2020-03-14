Чемпионат Азербайджана приостановлен из-за коронавируса

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Рамин Мусаев подписал указ о переносе матчей двух ближайших туров чемпионата страны, сообщает Azerisport. Данное решение было принято в связи с эпидемией коронавируса.
Согласно указу, перенесены матчи 21-го и 22-го туров азербайджанской Премьер-лиги, а также встречи 20-го тура первого дивизиона страны. Новые даты проведения матчей будут известны позднее.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. Из-за пандемии коронавируса были приостановлены чемпионаты Франции, Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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