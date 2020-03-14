Максименко: будем разбирать, почему столько моментов было у ворот «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).



«Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Это „Оренбург“, мы это понимали. Но молодцы. Команда — молодцы, болельщики — тоже. Спасибо болельщикам. Сегодня вырвали победу, это ценно.



Не знаю, почему столько моментов было у наших ворот. Будем разбирать эпизоды. Но парни — молодцы: стелились, играли ногами, головой — чем могли. Потому и выиграли», — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.