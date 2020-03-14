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«Он сошёл с ума!» Пайета рассмешило предложение президента «Лиона» аннулировать сезон

«Он сошёл с ума!» Пайета рассмешило предложение президента «Лиона» аннулировать сезон
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал слова президента «Лиона» Жан-Мишель Оляса, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.

«Оляс действительно сказал это? Он сошёл с ума! Ему нужно измерить температуру, да побыстрее. Какая ситуация в таблице после 28 матчей? А, теперь понятно. Неплохая попытка, Оляс», — написал Пайет в «Твиттере». Футболист добавил к сообщению эмодзи, обозначающие смех до слёз.

После 28 туров «Лион» занимает 7-е место в Лиге 1, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. Чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса в пятницу, 13 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.

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