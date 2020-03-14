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Источник: Серия А возобновится в начале мая

Источник: Серия А возобновится в начале мая
Футбол / Италия 0

Итальянский чемпионат может возобновиться в начале мая, сообщает La Repubblica.

По информации издания, Серия А вернётся после паузы в субботу, 2 мая. После возобновления матчи планируется проводить без зрителей. Сезон может завершиться 30 июня.

Ранее сообщалось, что в Италии рассматривают три варианта развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятно смещение даты проведения Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом.

Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Худшим сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учётом их нынешнего положения в таблице.

Все массовые спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.

Чемпионат Италии могут не доиграть. В таком случае трофей не достанется никому
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