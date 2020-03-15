Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы, сообщает Marca.

По данным источника, португалец будет платить зарплату докторам и рабочим. Ранее сообщалось, что Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани.

Национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тысяч. На данный момент в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией.