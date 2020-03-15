Игроки «Реала» призвали людей оставаться дома в период эпидемии коронавируса

«Реал» записал видеообращение, в котором призвал людей оставаться дома в период эпидемии коронавируса. В ролике приняли участие футболисты Серхио Рамос, Марсело, Карим Бензема, Рафаэль Варан, а также игроки баскетбольной команды «сливочных» Фелипе Рейес и Серхио Льюль.
«Как сказал наш дорогой Альфредо Ди Стефано, „Ни один игрок не хорош так, как слаженная команда“. Сейчас мы должны объединиться. Это очень просто — нужно оставаться дома. Мы несём ответственность друг за друга. Я остаюсь дома», — сказал Рамос в видеообращении.
Видео можно посмотреть на странице «Реала» в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
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