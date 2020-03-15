Дзагоев: хочется играть молча, спокойно, но иногда приходится орать
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему ведёт себя чрезмерно эмоционально на поле.
«Всплески эмоций во время матча мне, скорее, вредят. Начинаю распаляться, нервничать, ошибаться. Я же не искусственно это делаю, а от души. Хочется играть молча, спокойно, чтобы никому ничего не говорить. Но не получается. Сейчас вот скамейке досталось в матче с «Уралом», наверное, ремонтировать пришлось. Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки, из-за этого страдает результат. Иногда приходится орать», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону
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