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ЦСКА — «Уфа». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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Дзагоев: хочется играть молча, спокойно, но иногда приходится орать

Дзагоев: хочется играть молча, спокойно, но иногда приходится орать
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему ведёт себя чрезмерно эмоционально на поле.

«Всплески эмоций во время матча мне, скорее, вредят. Начинаю распаляться, нервничать, ошибаться. Я же не искусственно это делаю, а от души. Хочется играть молча, спокойно, чтобы никому ничего не говорить. Но не получается. Сейчас вот скамейке досталось в матче с «Уралом», наверное, ремонтировать пришлось. Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки, из-за этого страдает результат. Иногда приходится орать», — приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону
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