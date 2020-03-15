Селюк: в Барселоне сейчас обстановка как в фильмах про апокалипсис

Агент Дмитрий Селюк, который проживает в Барселоне, рассказал об обстановке в Испании в связи с эпидемией коронавируса.

«Сидим дома. На улицах никого нет. Надо отдать должное людям — что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварёшками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера — это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и соответственно врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть.



Всё как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машине проедет, и всё. Людей нет, но всё дисциплинированно.



Мне не совсем приятно, когда постоянно идёт информация о количестве заражённых: заразилось ещё 1000 человек, умерло ещё столько то. Самое неприятное — это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит.



Мне не страшно. Я надеюсь, что всё будет хорошо. С другой стороны, ещё до коронавируса, я очень негативно относился, когда в ресторане рядом со мной кто-нибудь кашлял, сморкался. Я мог в агрессивной форме отправить этого человека гулять, потому что я сторонник гигиены, самодисциплины. Например, у меня ребёнок ходит в школу; туда приходит больной ребёнок. Как родители могли его отпустить в школу? Надо, естественно, наказывать таких людей. Больше всего заражённых в Италии и Испании из-за безалаберности. Китайцам сказали — они все дома сидят и не выходят. А итальянцы все гуляют, веселятся, испанцы тоже по ресторанам ходили. Вот сейчас идут новости о том, что коронавирус не любит тепла и т. д. Надеемся, что как можно быстрее придёт жара, а Италия и Испания тёплые страны. Я разговаривал с Африкой — у них там вообще ничего нет. Но тут два варианта: или их не тестируют, или из-за жары.

На моей работе всё это не сильно сказалось. Везде уже закрыли трансферные окна и т.д. Но сейчас всё отменили на две недели, а это период сборных. Как я понимаю, в России во вторник тоже отменят игры. Но моё мнение — надо либо полностью всех закрыть в России, поместить в изоляцию, либо проводить игры со зрителями. Кому нужны эти полумеры? Но хочется пожелать россиянам и всему остальному миру, чтобы все были здоровы", — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.