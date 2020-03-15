«Ювентус» намерен продлить контракт с Роналду
Туринский «Ювентус» хочет продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, утверждает Football Italia со ссылкой на AS.
По данным источника, итальянский клуб готов подписать с футболистом соглашение до лета 2024 года. Таким образом, португалец может остаться в стане туринцев до 39 лет. Пока неизвестно, какие условия клуб предлагает форварду. Сейчас его зарплата составляет € 31 млн в год.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), забил 21 гол (семь — с пенальти) и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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