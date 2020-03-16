Сотрудник РФС забил первый гол после выздоровления от коронавируса

Давид Беров, сотрудник РФС и игрок команды «Мегамужики» отметился первым забитым мячом после выздоровления от коронавируса в матче ЛФЛ с клубом «Энергет» (5:4).

Видео доступно на «Чемпионате».

Берова называли «первым россиянином с коронавирусом в Москве». В феврале сотрудник РФС и игрок любительской команды «Мегамужики» вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1. На обследование отправили и несколько десятков человек, с которыми Давид контактировал по прибытии в Россию.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.

Правда о коронавирусе в Москве. История футболиста на карантине «Мегамужики», матч которых был отменён. Сейчас важно понять, что случилось на самом деле.