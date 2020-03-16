Милнер — Окслейд-Чемберлену: у нас тоже весело! Распределяю пакетики чая на неделю

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своём «твиттере» отреагировал на публикацию одноклубника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Ранее девушка Алекса певица Перри Эдвардс выложила видео, в котором они вдвоём исполняют необычный танец, поднимаясь при этом по лестнице. Ролик она сопроводила следующей подписью: «Самоизоляция может быть весёлой».
«Эй, Алекс, в доме Милнеров тоже очень весело! Распределяю пакетики чая на неделю», — написал Джеймс под ответным видео.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, из-за распространения коронавируса в Европе были приостановлены все главные клубные турниры. В частности, были перенесены матчи английской Премьер-лиги и остальных ведущих чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.
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