Милнер — Окслейд-Чемберлену: у нас тоже весело! Распределяю пакетики чая на неделю

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своём «твиттере» отреагировал на публикацию одноклубника Алекса Окслейд-Чемберлена.



Ранее девушка Алекса певица Перри Эдвардс выложила видео, в котором они вдвоём исполняют необычный танец, поднимаясь при этом по лестнице. Ролик она сопроводила следующей подписью: «Самоизоляция может быть весёлой».



«Эй, Алекс, в доме Милнеров тоже очень весело! Распределяю пакетики чая на неделю», — написал Джеймс под ответным видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за распространения коронавируса в Европе были приостановлены все главные клубные турниры. В частности, были перенесены матчи английской Премьер-лиги и остальных ведущих чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.