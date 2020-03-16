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А. Денисов: в РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы. У парня много хороших качеств

А. Денисов: в РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы. У парня много хороших качеств
Футбол / РПЛ 0

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал, какой матч в этой кампании запомнился ему больше всего и против кого из атакующих футболистов Российской Премьер-Лиги сложнее играть.

«В нынешнем сезоне больше всего запомнился матч со «Спартаком» в ноябре. Нам удалось преодолеть полосу неудач, эта победа особенно ценна. У «Спартака» незадолго до этого сменился тренер, они обыграли «Локомотив», а тут мы приехали и взяли три очка.

Против кого из атакующих игроков в РПЛ сложнее играть? Против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а Артём расталкивал защитников», — приводит слова Денисова пресс-служба «оружейников» на сайте клуба.

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