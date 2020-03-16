Легенда сборной Бразилии Зико прошёл тест на коронавирус

Легендарный бразильский футболист Зико в своём «инстаграме» сообщил о прохождении теста на заражение коронавирусом, а также рассказал о его результатах.
«Учитывая тот факт, что я контактировал со своим другом, вице-президентом «Фламенго» Маурисио Гомесом де Матосом, у которого было обнаружено заражение коронавирусом, я прошёл тест. Результат оказался отрицательным. Это дало ощущение спокойствия, но мы должны сохранять бдительность и соблюдать рекомандации ВОЗ. Все вместе за здоровье людей», — написал Зико.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.
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