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Турция готова единолично провести Евро-2020

Турция готова единолично провести Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Турция предложила УЕФА самостоятельно провести чемпионат Европы 2020 года, сообщает AS.

По данным источника, в турецкой федерации футбола рассчитывают на хорошие отношения президента Турции Реджепа Эрдогана с главой УЕФА Александером Чефериным. Впрочем, это обстоятельство вряд ли поможет туркам, так как УЕФА планирует перенести турнир.

Главным аргументом турецкой стороны является небольшое количество официально заразившихся коронавирусом (менее 10 человек).

Напомним, Евро-2020 должен проходить с 12 июня по 12 июля в 12 странах. Одной из стран-хозяек является Турция. Впрочем, турнир может быть перенесён из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19, от которого на данный момент во всём мире умерли более семи тысяч человек.

УЕФА не имеет права определять чемпионов стран
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