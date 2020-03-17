Орлов: Жирковым интересуется тульский «Арсенал», но он хочет остаться в «Зените»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.
«Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нём очень заинтересована Тула, хотят его в „Арсенал“ пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен „Зениту“, то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провёл 17 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
- 17 марта 2020
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:48
-
10:42
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:14
-
08:43
-
08:40
-
08:30
-
07:42
-
07:25
-
07:12
-
06:50
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
05:50