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Орлов: Жирковым интересуется тульский «Арсенал», но он хочет остаться в «Зените»

Орлов: Жирковым интересуется тульский «Арсенал», но он хочет остаться в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нём очень заинтересована Тула, хотят его в „Арсенал“ пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен „Зениту“, то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провёл 17 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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