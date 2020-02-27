Аршавин и Жирков — в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

Forbes.ru представил рейтинг 10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки в период с 2010 по 2019 год.



Место в рейтинге нашлось двум футболистам. На восьмом месте расположился полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, чей доход за последние 10 лет составил $ 49,7 млн. Замкнул список бывший нападающий национальной команды Андрей Аршавин с показателем $ 43,3 млн.



36-летний Жирков в минувшее десятилетие, помимо «Зенита», выступал за «Челси», «Анжи» и «Динамо». В свою очередь 38-летний Аршавин защищал цвета лондонского «Арсенала», «Зенита», «Кубани» и «Кайрата», а в декабре 2018 года объявил о завершении карьеры.

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