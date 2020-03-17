Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.

В январе 2020 года Прядкин уже был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании. Однако Российский футбольный союз признал выборы недействительными, объявив, что на них не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

58-летний Прядкин возглавляет Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента организации занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).