Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.

В январе 2020 года Прядкин уже был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании. Однако Российский футбольный союз признал выборы недействительными, объявив, что на них не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.

58-летний Прядкин возглавляет Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента организации занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

Прядкин: есть идея создать гимн РПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020