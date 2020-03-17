Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.
В январе 2020 года Прядкин уже был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании. Однако Российский футбольный союз признал выборы недействительными, объявив, что на них не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.
58-летний Прядкин возглавляет Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента организации занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).
Прядкин: есть идея создать гимн РПЛ
Читайте также
- 17 марта 2020
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:48
-
10:42
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:14
-
08:43
-
08:40
-
08:30
-
07:42
-
07:25
-
07:12
-
06:50
-
06:35
-
06:23
-
06:05
Партнерский контент