Одобряете ли вы приостановку РПЛ до 10 апреля?

На сегодняшнем заседании Российского футбольного союза (РФС) было принято решение приостановить проведение матчей Российской Премьер-Лиги до 10 апреля в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: одобряете ли вы решение о паузе в РПЛ?

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

На этот момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.