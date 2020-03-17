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Прядкин: решение о приостановке РПЛ является необходимой мерой

Прядкин: решение о приостановке РПЛ является необходимой мерой
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение о приостановке турнира до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.

«Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков.
Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

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