Болельщики смогут вернуть деньги за билеты на Евро

УЕФА на своём официальном сайте сообщил о возможности возврата денег за билеты на матчи чемпионата Европы, который был перенесён с 2020 на 2021 год.
«УЕФА спешит заверить обладателей билетов, что в случае, если они не смогут посетить матчи Евро в 2021 году, потраченная сумма будет возвращена им в полном объёме», — говорится в заявлении организации.
Евро-2020 должен был пройти в 12 европейских городах в период с 12 июня по 12 июля этого года. Сегодня, 17 марта, было объявлено, что в связи с пандемией коронавируса соревнования были перенесены на год. Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
- 17 марта 2020
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