Татаев: в Чехии всё закрыто, улицы пустые. Немного страшное зрелище

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как в Чехии проходит карантин в связи с пандемией коронавируса.



«В Чехии всё закрыто: улицы пустые, только магазины работают. В таком режиме живём до 24 марта. Страну посадили на карантин. На улицах нельзя в группах находиться – даже если очередь, то все дистанцию держат, все ходят в масках по улицам. Немного страшное зрелище. Люди по-настоящему боятся, раньше все шутили, а сейчас… Но я уверен, что прорвёмся. Приятно, что российские власти, руководители стран ЕС предпринимают всевозможные меры, чтобы помочь людям, это радует. Уверен, скоро мы справимся с коронавирусом.



Конечно, очень обидно, что наши сборы отменили. Здесь, в Чехии, особенно их ждёшь: очень хочется увидеть ребят, тренеров, домой на пару дней заехать. Но, конечно, я прекрасно понимаю, что меры приняты во благо футбола, во благо игроков, болельщиков, тренеров и всех, кто организовывает футбол.



Быстрая реакция футбольных властей означает, что ситуация находится под надёжным контролем, и нынешние шаги — это не признак паники, а, наоборот, проявление профессионализма и взвешенности решений, от которых зависит здоровье сотен участников соревнований. В сложившейся ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность – мало ли, как могут развиваться события. Порой лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов и болельщиков», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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