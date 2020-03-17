Гильерме обратился к болельщикам «Локомотива» после приостановки РПЛ

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме обратился к болельщикам в связи с приостановкой Российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.



«Пока без футбола. Берегите себя и близких, будьте внимательнее! Мы скоро вернемся», — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».



В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля