Гильерме обратился к болельщикам «Локомотива» после приостановки РПЛ

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме обратился к болельщикам в связи с приостановкой Российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.
«Пока без футбола. Берегите себя и близких, будьте внимательнее! Мы скоро вернемся», — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».
В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.
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