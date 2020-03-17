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Президент Королевской футбольной федерации Испании: несправедливо завершать Примеру сейчас

Президент Королевской футбольной федерации Испании: несправедливо завершать Примеру сейчас
Футбол / Испания 0

Президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес поделился мнением о том, как должен завершиться нынешний розыгрыш Примеры, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«Сезон должен закончиться по обычным правилам, без изменений, хотя ситуация исключительная. Мы хотим, чтобы чемпионат был завершён, но не можем гарантировать, что это произойдёт 30 июня. Правда в том, что справедливость существует и все в равных условиях. Турнир должен быть выигран на поле.

Было бы несправедливо завершать нынешний розыгрыш Примеры в текущем положении. Мы предлагаем максимально растянуть календарь. Обнуление очков или подсчёт очков, набранных в первом круге, — несправедливость», — приводит слова Рубиалеса A Bola.

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