Президент Королевской футбольной федерации Испании: несправедливо завершать Примеру сейчас

Президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес поделился мнением о том, как должен завершиться нынешний розыгрыш Примеры, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса.



«Сезон должен закончиться по обычным правилам, без изменений, хотя ситуация исключительная. Мы хотим, чтобы чемпионат был завершён, но не можем гарантировать, что это произойдёт 30 июня. Правда в том, что справедливость существует и все в равных условиях. Турнир должен быть выигран на поле.



Было бы несправедливо завершать нынешний розыгрыш Примеры в текущем положении. Мы предлагаем максимально растянуть календарь. Обнуление очков или подсчёт очков, набранных в первом круге, — несправедливость», — приводит слова Рубиалеса A Bola.