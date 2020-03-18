«Не понимал, насколько опасен коронавирус». Матюиди обратился к болельщикам

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди, у которого диагностирован коронавирус, обратился к болельщикам в соцсетях.

«Сначала я не понимал, насколько опасен коронавирус и как быстро инфекция распространяется в Италии. Сотни людей были заражены в течение нескольких дней, ничего не осознавая. Мы должны понимать, что эта болезнь может затронуть каждого, наши семьи и наших близких. Важно, чтобы все это понимали и соблюдали правила», — сказал Матюиди в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Футболист выложил видеообращение до того, как «Ювентус» сообщил о его заражении коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе: более 2500 человек умерло от инфекции. Из-за эпидемии коронавируса приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.