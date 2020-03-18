«Не понимал, насколько опасен коронавирус». Матюиди обратился к болельщикам

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди, у которого диагностирован коронавирус, обратился к болельщикам в соцсетях.
«Сначала я не понимал, насколько опасен коронавирус и как быстро инфекция распространяется в Италии. Сотни людей были заражены в течение нескольких дней, ничего не осознавая. Мы должны понимать, что эта болезнь может затронуть каждого, наши семьи и наших близких. Важно, чтобы все это понимали и соблюдали правила», — сказал Матюиди в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
Футболист выложил видеообращение до того, как «Ювентус» сообщил о его заражении коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе: более 2500 человек умерло от инфекции. Из-за эпидемии коронавируса приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.
- 18 марта 2020
-
10:08
-
09:59
-
09:51
-
09:30
-
09:24
-
08:35
-
08:30
-
07:18
-
06:46
-
06:02
-
05:48
-
05:34
-
04:30
-
04:12
-
03:15
-
02:57
-
02:37
-
02:14
-
01:47
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:41
-
00:16
-
00:03
- 17 марта 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:21
-
22:40
-
22:27
-
22:20
-
21:51
-
21:27
-
21:12
-
21:06БАТЭ обновил эмблему Фото