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Кришито принял участие в челлендже с туалетной бумагой и бросил вызов Паредесу

Кришито принял участие в челлендже с туалетной бумагой и бросил вызов Паредесу
Футбол / Италия 0

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Видео итальянец опубликовал в «Инстаграме». На нём он чеканит рулон туалетной бумаги. Капитан генуэзцев бросил вызов бывшему партнёру по «Зениту» полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредесу и вратарю своей нынешней команды Маттиа Перину.

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

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