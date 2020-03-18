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Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой. Француз бросил вызов Джикии

Жиго поддержал челлендж с туалетной бумагой. Француз бросил вызов Джикии
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поддержал челлендж «Оставайся дома», призванный мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Жиго ответил на вызов, брошенный его одноклубником Джорданом Ларссоном. Француз записал видео, на котором он чеканит рулон туалетной бумаги, предварительно обработав руки дезинфицирующим средством. Видео опубликовано в «Инстаграме» московского клуба.

Жиго бросил вызов нескольким людям, среди которых защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Участие в челлендже уже приняли защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

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