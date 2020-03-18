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Ковалевски призвал Федуна сыграть в виртуальный футбол

Ковалевски призвал Федуна сыграть в виртуальный футбол
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь московского «Спартака», президент польского клуба «Стомил» Войцех Ковалевски заявил, что хочет сыграть в виртуальный футбол с владельцем красно-белого клуба Леонидом Федуном.

«Я предложил идею сыграть в виртуальный футбол нашему сопернику по следующему туру. Они ответили согласием и уже провели несколько игр. Теперь ждём такой встречи с другой командой. Думаю предложить „Спартаку“ сыграть в футбол на приставке, надо написать Томасу Цорну. А я бы с удовольствием сыграл против владельца „Спартака“ Леонида Федуна», — цитирует «Р-Спорт» Ковалевского.

В 23-м туре первой лиги «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. В виртуальном футболе игроки «Стомила» и «Хробры» провели три матча.

Ковалевски выступал за «Спартак» в 2003-2007 годах.

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И всё же в Англии до сих пор играют в футбол.
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