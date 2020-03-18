Ковалевски призвал Федуна сыграть в виртуальный футбол

Бывший вратарь московского «Спартака», президент польского клуба «Стомил» Войцех Ковалевски заявил, что хочет сыграть в виртуальный футбол с владельцем красно-белого клуба Леонидом Федуном.

«Я предложил идею сыграть в виртуальный футбол нашему сопернику по следующему туру. Они ответили согласием и уже провели несколько игр. Теперь ждём такой встречи с другой командой. Думаю предложить „Спартаку“ сыграть в футбол на приставке, надо написать Томасу Цорну. А я бы с удовольствием сыграл против владельца „Спартака“ Леонида Федуна», — цитирует «Р-Спорт» Ковалевского.

В 23-м туре первой лиги «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. В виртуальном футболе игроки «Стомила» и «Хробры» провели три матча.

Ковалевски выступал за «Спартак» в 2003-2007 годах.