Ковалевски призвал Федуна сыграть в виртуальный футбол

Бывший вратарь московского «Спартака», президент польского клуба «Стомил» Войцех Ковалевски заявил, что хочет сыграть в виртуальный футбол с владельцем красно-белого клуба Леонидом Федуном.
«Я предложил идею сыграть в виртуальный футбол нашему сопернику по следующему туру. Они ответили согласием и уже провели несколько игр. Теперь ждём такой встречи с другой командой. Думаю предложить „Спартаку“ сыграть в футбол на приставке, надо написать Томасу Цорну. А я бы с удовольствием сыграл против владельца „Спартака“ Леонида Федуна», — цитирует «Р-Спорт» Ковалевского.
В 23-м туре первой лиги «Стомил» должен был сыграть против команды «Хробры» из Глогува. В виртуальном футболе игроки «Стомила» и «Хробры» провели три матча.
Ковалевски выступал за «Спартак» в 2003-2007 годах.
- 18 марта 2020
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