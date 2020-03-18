Иско нарисовал дракона в «Инстаграме». Запущен новый челлендж против коронавируса
Полузащитник мадридского «Реала» Иско поддержал новый челлендж, направленный против распространения коронавируса.
По правилам челленджа нужно нарисовать что-нибудь в «сториз» «Инстаграма» и бросить вызов своим друзьям. Иско воспользовался опцией «рисование» и изобразил дракона.
Известные футболисты принимают участие в челлендже «Оставайся дома», занимаясь делами и отдыхая, не покидая дома. В одном из самых популярных челленджей игроки чеканят ногами рулоны туалетной бумаги. В нём уже приняли участие такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
«Чем только не приходилось играть». Малафеев поддержал челлендж с туалетной бумагой
Читайте также
- 18 марта 2020
-
16:17
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:07
-
15:05
-
15:03
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:08
-
13:39
-
13:34
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23
Партнерский контент