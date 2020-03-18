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Иско нарисовал дракона в «Инстаграме». Запущен новый челлендж против коронавируса

Иско нарисовал дракона в «Инстаграме». Запущен новый челлендж против коронавируса
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Иско поддержал новый челлендж, направленный против распространения коронавируса.

По правилам челленджа нужно нарисовать что-нибудь в «сториз» «Инстаграма» и бросить вызов своим друзьям. Иско воспользовался опцией «рисование» и изобразил дракона.

Известные футболисты принимают участие в челлендже «Оставайся дома», занимаясь делами и отдыхая, не покидая дома. В одном из самых популярных челленджей игроки чеканят ногами рулоны туалетной бумаги. В нём уже приняли участие такие футболисты, как защитник «Реала» Серхио Рамос, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

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