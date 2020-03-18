«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе

«Алавес» на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.



Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружено у игроков основной футбольной команды, ещё семь — у членов тренерского штаба. Также коронавирусом заразились пять сотрудников «Алавеса». Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено.



Ранее сообщалось, что два сотрудника «Алавеса» заразились коронавирусом. Тренировки команды были приостановлены.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Испании и другие ведущие турниры.

В «Алавесе» зафиксировано два случая заражения коронавирусом