Врач «Динамо»: боюсь, что 10 апреля чемпионат России не возобновится

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили поделился мнением об эпидемии коронавируса.

«Тема действительно достаточно серьёзная. Потому что никто до конца не понимает и не знает, что обрушилось на нас всех. Понятно одно – есть определённая вирусная инфекция, которая может повлечь за собой различные тяжёлые периоды заболевания, включая летальный исход. Распространение вируса идёт со страшной скоростью, и впервые за мою практику я слышу слово «пандемия». Естественно, что в таких условиях следует пытаться минимизировать любые контакты. Спортивные соревнования — это огромные скопления людей, поэтому, чтобы не было цепной реакции, принято решение их остановить. На мой взгляд, абсолютно правильное.



Вариантов заражения масса, при этом оно происходит из не всегда понятных источников. Например, люди откуда-то прилетели, где-то с кем-то общались, а заболевают третьи лица. А учитывая стремительную скорость распространения, Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что это пандемия. И это действительно пандемия, потому что всё пока, к сожалению, идёт по нарастающей. Естественно, что никто не отменял ОРЗ, ОРВИ, грипп, в том числе H1N1 (т. н. «свиной грипп»), и так далее, но многие люди ассоциируют их сейчас с коронавирусом. Поэтому реально ситуация сложная.

Боюсь, что 10 апреля чемпионат России не возобновится. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках», — приводит слова Ярдошвили пресс-служба бело-голубых.