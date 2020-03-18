Погба показал, как тренируется в условиях карантина в футболке «Ювентуса»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обратился к болельщикам и спортсменам в связи с ситуацией с коронавирусом, а также показал, как он тренируется в условиях карантина.



«Поддерживаю наших друзей из «Ювентуса» и «Сампдории» Блеза Матюиди и Олбина Экдаля, а также всех спортсменов и людей во всём мире, которые сейчас переживают непростой момент. Будьте сильными и оставайтесь дома!



Мой новый тренировочный лагерь называется «Карантин Арена», он открыт 24 часа в сутки. Весело работаю дома со своим братом. Знаю, что многие будут говорить о футболке «Ювентуса». Я просто болею за своих друзей, вот и всё», — написал Погба в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Поля Погба в «Инстаграме».