Погба показал, как тренируется в условиях карантина в футболке «Ювентуса»
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обратился к болельщикам и спортсменам в связи с ситуацией с коронавирусом, а также показал, как он тренируется в условиях карантина.
«Поддерживаю наших друзей из «Ювентуса» и «Сампдории» Блеза Матюиди и Олбина Экдаля, а также всех спортсменов и людей во всём мире, которые сейчас переживают непростой момент. Будьте сильными и оставайтесь дома!
Мой новый тренировочный лагерь называется «Карантин Арена», он открыт 24 часа в сутки. Весело работаю дома со своим братом. Знаю, что многие будут говорить о футболке «Ювентуса». Я просто болею за своих друзей, вот и всё», — написал Погба в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Поля Погба в «Инстаграме».
Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом
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