Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объявил в «Инстаграме» сбор средств среди подписчиков. Цель акции — спонсирование ЮНИСЕФ, занимающейся борьбой с коронавирусом.

Вчера, 15 марта, Погба исполнилось 27 лет. В связи с этим он сообщил, что, как только будет собрано £ 27 тыс. (€ 30 тыс.), он удвоит сумму. «У меня сегодня день рождения, и благодарен за то, что моя семья, друзья и я живы и здоровы. Но здоровы сейчас не все. Пандемия коронавируса влияет на многие жизни, в том числе на жизни детей. В такое время мы должны действовать вместе», — написал Погба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.