Президент «Урала»: поддерживаю Федуна в вопросе отмены финансового фэйр-плей

Президент екатеринбурского «Урала» Григорий Иванов поддержал предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна отменить финансовый фэйр-плей.
«Отменой фэйр-плей занимается УЕФА. Лично я поддерживаю Федуна в этом вопросе. Конечно поддерживаю. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения, и сколько мы ещё будем в таком режиме сидеть.
Готов ли кто-то из игроков пойти на снижение зарплаты? На эту тему мы пока не разговаривали», — приводит слова Иванова Sport24.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса приостановлен до 10 апреля. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Урал» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
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