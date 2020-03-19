Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак», обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
«Ситуация, через которую мы проходим, очень сложная, и весь мир настороже. Чтобы победить в этой схватке, каждый из нас должен сделать своё дело. Избегайте социальных контактов, хорошо мойте руки с мылом, используйте спиртовые гели и следуйте прочим рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, которые публикуют врачи, здравоохранительные организации и СМИ. Это наша общая ответственность. Берегите себя», – написал Адриано на своей странице в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
- 19 марта 2020
-
15:03
-
14:55
-
14:33
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:41
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47