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Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса
Футбол 0

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный российским болельщикам по выступлению за московский «Спартак», обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.

«Ситуация, через которую мы проходим, очень сложная, и весь мир настороже. Чтобы победить в этой схватке, каждый из нас должен сделать своё дело. Избегайте социальных контактов, хорошо мойте руки с мылом, используйте спиртовые гели и следуйте прочим рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, которые публикуют врачи, здравоохранительные организации и СМИ. Это наша общая ответственность. Берегите себя», – написал Адриано на своей странице в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9000 человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.

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