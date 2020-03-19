ЦСКА поставил на обложку страницы в «Фейсбуке» футболистов в масках от коронавируса

Московский ЦСКА обновил обложку страницы в «Фейсбуке». Клуб опубликовал фото, на котором футболисты изображены в масках от коронавируса с надписью «ПФК ЦСКА».
Маски добавили к лицам голкипера Игоря Акинфеева, защитника Марио Фернандеса, полузащитников Алана Дзагоева и Николы Влашича. На новой обложке также имеется надпись «Мы — ЦСКА, мы победим!».
ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с пандемией коронавируса.
Начиная с 17 марта «армейцев» обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. Также футболисты и остальные работники должны сообщать медикам ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям. Отмечается, что к нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.
- 19 марта 2020
-
21:16
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:07
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:32
-
19:19
-
19:09
-
18:54
-
18:52
-
18:37
-
18:30
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:11
-
16:57
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:33