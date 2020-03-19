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ЦСКА поставил на обложку страницы в «Фейсбуке» футболистов в масках от коронавируса

ЦСКА поставил на обложку страницы в «Фейсбуке» футболистов в масках от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА обновил обложку страницы в «Фейсбуке». Клуб опубликовал фото, на котором футболисты изображены в масках от коронавируса с надписью «ПФК ЦСКА».

Маски добавили к лицам голкипера Игоря Акинфеева, защитника Марио Фернандеса, полузащитников Алана Дзагоева и Николы Влашича. На новой обложке также имеется надпись «Мы — ЦСКА, мы победим!».

ЦСКА ввёл ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодёжной команды в связи с пандемией коронавируса.

Начиная с 17 марта «армейцев» обязали организовать двухнедельную самоизоляцию с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России. Исключения допустимы лишь в случае экстренной необходимости. Также футболисты и остальные работники должны сообщать медикам ЦСКА о своём самочувствии и следовать их рекомендациям. Отмечается, что к нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.

Игрокам ЦСКА на две недели запретили покидать жильё и город. Нарушителей будут наказывать
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