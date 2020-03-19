Семак: даже если кто-то заразится коронавирусом, в этом нет никакого криминала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением о поведении людей, которые в панике из-за коронавируса совершают массовые закупки продуктов и предметов первой необходимости.

«Я считаю, что такой ажиотаж вредит. Запасы у нас в достатке, но только если все будут к этому относиться без паники. Иначе магазинам будет сложно выстраивать логистическую цепочку. Лично мы впрок не закупаемся, покупаем то, что заканчивается. Запасов не делаем.

Понять можно всё. Но тем самым такой ажиотаж вокруг определённых видов продуктов приводит к тому, что некоторые люди их не могут купить, а хотят. Всех понимаю, но лучше так не делать. Паники быть не должно.

Паники нет. Даже если кто-то заболеет, то в этом нет никакого криминала. Нужно просто уменьшить количество людей, которые могут заболеть. Главное — исключить категорию людей, для которых этот вирус может быть очень опасным», — сказал Семак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.