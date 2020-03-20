Президент «Шахтёра» Ахметов выделил € 10 млн на борьбу с коронавирусом

Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов выделил € 10 млн на борьбу с коронавирусом, сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

Также сообщается, что по личному решению Ахметова для Украины закупили ещё 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизней людей, и другое оборудование. Фонд Ахметова также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.