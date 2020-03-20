Переговоры Ракитича с китайским клубом сорвались из-за коронавируса

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич мог оказаться в китайском клубе, однако ему помешала пандемия коронавируса.



Как сообщает Sport.es, в январе этого года один из представителей Суперлиги предложил 32-летнему хорватскому футболисту заключить соглашение. Сам Иван не горел желанием перебираться в Китай, а дальнейшее распространение инфекции вообще исключило обсуждение сделки.



Ранее сообщалось, что Ракитич согласовал контракт с мадридским «Атлетико». Действующее соглашение хавбека с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года.



В настоящее время из-за коронавируса в Европе приостановлено большинство национальных чемпионатов, а также Лига чемпионов и Лига Европы.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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