«Лацио» установил ценник на Милинкович-Савича

Руководство римского «Лацио» установило ценник на полузащитника Сергея Милинкович-Савича, интерес к которому проявляют европейские топ-клубы.
Как сообщает Tuttomercatoweb, президент «орлов» Клаудио Лотито оценил 25-летнего сербского футболиста в € 120 млн и не намерен отпускать его за меньшую сумму в летнее трансферное окно. При этом, если «Лацио» станет чемпионом Италии, цена на хавбека вырастет.
Ранее сообщалось, что на покупку Милинкович-Савича в летнее межсезонье нацелился «Пари Сен-Жермен». Интерес к игроку также проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. «Лацио» после 26 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства.
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