«Важная цель для Месси». Почеттино уверен, что Аргентина поборется за победу на ЧМ-2022
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оценил перспективы сборной Аргентины и её капитана Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Следующий чемпионат мира – важная цель для Месси и сборной Аргентины. Надеюсь, Лео подойдёт к турниру в хорошей форме. С учётом его возраста. Его присутствие будет признанием для поколения, которое заслуживает большего. Аргентина будет в хорошем состоянии, чтобы побороться за трофей», — цитирует Почеттино Marca со ссылкой на Radio de Plata.
В составе сборной Аргентины Месси принял участие в четырёх розыгрышах чемпионата мира – в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. На предпоследнем мундиале команда добралась до финала, где уступила Германии.
Почеттино: надеюсь однажды вернуться с «Ньюэллс Олд Бойз» вместе с Месси
Читайте также
- 20 марта 2020
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:05
-
14:51
-
14:47
-
14:35
-
14:17
-
14:10
-
13:38
-
13:36
-
12:56
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:21
-
11:56
-
11:48
-
11:27
-
11:23
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:15
-
10:13
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:32
-
09:23
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:56
Партнерский контент