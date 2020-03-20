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«Важная цель для Месси». Почеттино уверен, что Аргентина поборется за победу на ЧМ-2022

«Важная цель для Месси». Почеттино уверен, что Аргентина поборется за победу на ЧМ-2022
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оценил перспективы сборной Аргентины и её капитана Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Следующий чемпионат мира – важная цель для Месси и сборной Аргентины. Надеюсь, Лео подойдёт к турниру в хорошей форме. С учётом его возраста. Его присутствие будет признанием для поколения, которое заслуживает большего. Аргентина будет в хорошем состоянии, чтобы побороться за трофей», — цитирует Почеттино Marca со ссылкой на Radio de Plata.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в четырёх розыгрышах чемпионата мира – в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. На предпоследнем мундиале команда добралась до финала, где уступила Германии.

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