«Важная цель для Месси». Почеттино уверен, что Аргентина поборется за победу на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оценил перспективы сборной Аргентины и её капитана Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.



«Следующий чемпионат мира – важная цель для Месси и сборной Аргентины. Надеюсь, Лео подойдёт к турниру в хорошей форме. С учётом его возраста. Его присутствие будет признанием для поколения, которое заслуживает большего. Аргентина будет в хорошем состоянии, чтобы побороться за трофей», — цитирует Почеттино Marca со ссылкой на Radio de Plata.



В составе сборной Аргентины Месси принял участие в четырёх розыгрышах чемпионата мира – в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. На предпоследнем мундиале команда добралась до финала, где уступила Германии.

Почеттино: надеюсь однажды вернуться с «Ньюэллс Олд Бойз» вместе с Месси